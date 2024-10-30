٣٠‏/١٠‏/٢٠٢٤، ١١:٥٨ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85644939
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وزيرا خارجية ايران ومصر يعربان عن ارتياحهما للمسار الايجابي للمحادثات بين البلدين

٣٠‏/١٠‏/٢٠٢٤، ١١:٥٨ م
رمز الخبر: 85644939
وزيرا خارجية ايران ومصر يعربان عن ارتياحهما للمسار الايجابي للمحادثات بين البلدين

طهران / 30 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- اعرب وزيرا خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومصر، عن ارتياحهما للمسار الإيجابي للمحادثات بين البلدين في الأشهر الأخيرة، وأكدا على استمرار هذه المحادثات بما يتماشى مع مصالح طهران والقاهرة.

وبحث وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي ونظيره المصري بدر عبد العاطي التطورات الإقليمية والعلاقات الثنائية في محادثة هاتفية جرت بينهما مساء الأربعاء.

وفي هذا الحوار ، وصف الجانبان الاوضاع في المنطقة بالخطيرة، وأكدا على ضرورة بذل جهد فوري وفعال من قبل المجتمع الدولي لتثبيت وقف إطلاق النار في لبنان وغزة، واعتبرا دور الدول الإسلامية مميزا في هذا الشأن.

كما أعرب عراقجي وعبد العاطي عن ارتياحهما للمسار الإيجابي للمحادثات بين البلدين في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك الاجتماع الأخير للرئيسين في قازان بروسيا، وأكدا على استمرار هذه المحادثات بما يتماشى مع مصالح البلدين والشعبين الايراني والمصري.

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