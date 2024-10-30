الوقف الفوري للحرب على غزة ولبنان محور الحوار بين وزيري خارجية إيران وقطر

وفي محادثة هاتفية جرت مساء الاربعاء ، تباحث وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني حول آخر التطورات في المنطقة.

واستعرض وزير الخارجية القطري في هذه المحادثة آخر الجهود والتحركات الدبلوماسية في الأيام الأخيرة لوقف الحرب على غزة ولبنان.

كما أكد وزير الخارجية الإيراني على أهمية الجهود المشتركة التي تبذلها الدول الإسلامية لمساعدة شعبي فلسطين ولبنان، داعيا إلى الوقف الفوري للإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة ووقف عدوانه على لبنان كشرط أساسي لعودة الاستقرار والسلام إلى المنطقة.

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