٣١‏/١٠‏/٢٠٢٤، ١٢:٠٦ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85644942
T T
٠ Persons

سمات

الوقف الفوري للحرب على غزة ولبنان محور الحوار بين وزيري خارجية إيران وقطر

٣١‏/١٠‏/٢٠٢٤، ١٢:٠٦ ص
رمز الخبر: 85644942
الوقف الفوري للحرب على غزة ولبنان محور الحوار بين وزيري خارجية إيران وقطر

طهران / 31 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- بحث وزيرا خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية وقطر تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة للوقف الفوري للحرب على غزة ولبنان.

وفي محادثة هاتفية جرت مساء الاربعاء ، تباحث وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني حول آخر التطورات في المنطقة.

واستعرض وزير الخارجية القطري في هذه المحادثة آخر الجهود والتحركات الدبلوماسية في الأيام الأخيرة لوقف الحرب على غزة ولبنان.

كما أكد وزير الخارجية الإيراني على أهمية الجهود المشتركة التي تبذلها الدول الإسلامية لمساعدة شعبي فلسطين ولبنان، داعيا إلى الوقف الفوري للإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة ووقف عدوانه على لبنان كشرط أساسي لعودة الاستقرار والسلام إلى المنطقة.

انتهى ** 2342

٠ Persons

سمات

تعليقك

You are replying to: .