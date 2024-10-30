٣١‏/١٠‏/٢٠٢٤، ١٢:٥٩ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85644955
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وزيرا الخارجية الايراني والاندونيسي يؤكدان عزم البلدين على التطوير الشامل للعلاقات الثنائية

٣١‏/١٠‏/٢٠٢٤، ١٢:٥٩ ص
رمز الخبر: 85644955
وزيرا الخارجية الايراني والاندونيسي يؤكدان عزم البلدين على التطوير الشامل للعلاقات الثنائية

طهران / 31 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- بحث وزير الخارجية الايراني "عباس عراقجي" في اتصال هاتفي مع نظيره الاندونيسي "سوغي يونو" ، احدث مستجدات العلاقات الثنائية، واكدا على التطوير الشامل للعلاقات بين البلدين.

وهنأ عراقجي في هذا الاتصال الهاتفي الذي جرى مساء الاربعاء نظيره الاندونيسي على توليه منصب وزارة الخارجية في بلاده ،متمنيا له النجاح في مهمته.

وثمّن عراقجي موقف اندونيسيا الحازم في ادانة العدوان الصهيوني على ايران.

كما ناقش معه تطورات الاوضاع في غرب آسيا واستمرار عمليات الابادة الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني المظلوم والعدوان الصهيوني على لبنان وباقي دول المنطقة، مؤكدا ضرورة قيام المجتمع الدولي باجراء حازم وكذلك ضرورة بذل الدول الاسلامية جهودا مشتركة من اجل وقف الجرائم الصهيونية ومحاكمة ومعاقبة قادة هذا الكيان.

انتهى ** 2342

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