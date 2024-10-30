عراقجي: انتخاب الشيخ نعيم قاسم يشكل فصلا جديدا في الحياة المباركة للمقاومة الاسلامية

وجاء في رسالة التهنئة التي بعثها وزير الخارجية الايراني مساء الأربعاء: نتقدم بخالص التهنئة لمناسبة اختيار سماحتكم المستحق، بماضيكم العلمي والنضالي اللامع في لبنان والعالم الاسلامي، من قبل حزب الله، امينا عاما جديدا لحركة المقاومة الاسلامية في لبنان وخليفة للشهيد الجليل والبطل السيد حسن نصر الله رحمه الله.

وأضاف وزير الخارجية: مما لا شك فيه أن هذا الاختيار القيم يشكل فصلاً جديداً في الحياة المباركة للمقاومة الإسلامية اللبنانية في مجال النضال ضد الكيان الإرهابي الصهيوني، وستواصل الشجرة الطيبة للمقاومة في لبنان حياتها أقوى وأكثر إثماراً من ذي قبل خلال فترة توليكم الامانة العامة للحزب.

وتابع عراقجي في رسالة التهنئة هذه: انني أعتقد واؤمن راسخا أنه بالمساعدة من الباري تعالى وشجاعة الشباب اللبناني الأعزاء في الخطوط الأمامية للجهاد والنضال، سنشهد قريبا النصر النهائي لجبهة المقاومة في المعركة ضد محور الشر والإرهاب، وسيقر الأصدقاء والاعداء بأن المقاومة حية وستبقى حية، وستظل دماء قادة المقاومة الطاهرة مصدر إلهام وارشاد لشباب اليوم وأجيال المستقبل.

ودعا وزير الخارجية الايراني، الباري تعالى بالمزيد من الصحة والنجاح لسماحة الشيخ نعيم قاسم، وللأمة الإسلامية العظيمة، ولا سيما شعب لبنان البطل والمناضل ، السعادة والعزة والنصر الإلهي والظفر النهائي.

انتهى ** 2342