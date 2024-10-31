٣١‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٦:٤٥ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85644991
T T
٠ Persons

سمات

سفيرا ايران وبريطانيا في العراق يبحثان آخر التطورات في المنطقة

٣١‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٦:٤٥ ص
رمز الخبر: 85644991
سفيرا ايران وبريطانيا في العراق يبحثان آخر التطورات في المنطقة

بغداد / 31 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- التقى سفيرا الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة المتحدة في العراق وناقشا آخر التطورات الإقليمية والدولية.

واستضاف السفير الايراني في بغداد محمد كاظم آل صادق يوم الاربعاء نظيره البريطاني ستيفن هيتشن في مقر سفارة جمهورية إيران الإسلامية.

وأشار السفير آل صادق خلال اللقاء ، إلى الجرائم المستمرة والاعتداءات المتتالية للكيان الصهيوني في المنطقة، وحذر من أنه إذا لم يتم لجم نتنياهو من قبل الدول الغربية ستتجه الظروف نحو حرب شاملة.

وتابع ، أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تسعى للسلام والاستقرار في المنطقة، لكنها ستتصدى بقوة وتدافع عن نفسها ضد أي عدوان.

وأوضح أن الغربيين، على الرغم من ادعائهم بدعم حقوق الإنسان والسلام والاستقرار في المنطقة، إلا أنهم في الواقع يدعمون جرائم الكيان الصهيوني من خلال إرسال المساعدات العسكرية اليه.

انتهى ** 2342

٠ Persons

سمات

تعليقك

You are replying to: .