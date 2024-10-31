المقاومة تكبّد الاحتلال المزيد من الخسائر في بيت لاهيا وجباليا

كتائب الشهيد عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس، دمّرت دبابتين إسرائيليتين من نوع "ميركافا"، بعبوة شديدة الانفجار قرب مفترق "الرزان"، وأخرى برميلية قرب مفترق "السكافي"، في مشروع بيت لاهيا.

وبعد عودتهم من خطوط القتال، أكد مجاهدو كتائب القسّام استهداف "ميركافا" ثالثة، بقذيفة "الياسين 105"، في مشروع بيت لاهيا أيضاً.

في المنطقة نفسها، فجّرت القسّام ناقلة جند إسرائيليةً واستهدفت دبابة "ميركافا 3"، بعبوتي "شواظ"، لتستهدف عقب ذلك طاقم الصيانة فور وصول الآليتين، بعبوة مضادة للأفراد، موقعةً أفراده بين قتيل وجريح.

أما في مخيم جباليا، فاستهدفت كتائب القسّام جرافتين عسكريتين إسرائيليتين من نوع "D9"، بقذيفتي "تاندوم"، وثالثة بقذيفة "الياسين 105"، في شارع "الترنس".

بدورها، استهدفت كتائب شهداء الأقصى تجمعات قوات الاحتلال في شمال شرقي المقبرة الشرقية، شرقي مدينة غزة، بقذائف "الهاون".

واستهدفت كتائب الشهيد عبد القادر الحسيني تحشدات الاحتلال في شرقي مخيم جباليا، بقذائف "الهاون"، من عيار 60 ملم.

وفي إطار التعاون بين مختلف الأجنحة العسكرية للمقاومة الفلسطينية، جدّدت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ولواء العامودي في كتائب شهداء الأقصى، قصف مواقع القيادة والسيطرة التابعة لـ"جيش" الاحتلال في محور "نتساريم"، جنوب غربي مدينة غزة، برشقة من صواريخ "107" وقذائف "الهاون" من العيار الثقيل.

يُضاف كل ذلك إلى استهداف القسّام ناقلة جند مدرّعة ثقيلة إسرائيلية من نوع "أشزاريت"، بقذيفة "الياسين 105"، وجيب من نوع "همر"، بقذيفة مضادة للدروع، إضافةً إلى جرافة عسكرية من نوع "D9"، بعبوة أرضية، وذلك في شمال شرقي المقبرة الشرقية، شرقي مدينة غزة.

وسبق أن قصفت سرايا القدس مواقع القيادة والسيطرة التابعة لـ"جيش" الاحتلال على امتداد "نتساريم"، برشقة من صواريخ من عيار 107 ملم، بينما استهدفت تحشداته في جنوبي منطقة جحر الديك، بعدد من قذائف "الهاون" من عيار 60 ملم.

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