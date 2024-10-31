ايران في المركز الخامس في دورة الألعاب الرياضية المدرسية الدولية

وشاركت البعثة الطلابية الإيرانية بـ 111 طالبا وطالبة في العاب التايكواندو للبنين والبنات، الجودو للبنين، المبارزة للفتيات والفتيان، والتنس للفتيات، والبادل، والشطرنج للبنين والبنات، وكرة اليد للفتيات.

واستطاعت البعثة الطلابية الايرانية المشاركة في هذه المسابقات أن تحصد 47 ميدالية متنوعة توزعت على 26 ميدالية ذهبية و 8 ميداليات فضية و13 ميدالية برونزية ، لتحل في المركز الخامس في الدورة.

وفي هذه المسابقات تمكنت البرازيل والصين وتايوان ورومانيا من احتلال المراكز من الأول إلى الرابع على التوالي.

واُسدل الستار على فعاليات دورة الألعاب الرياضية المدرسية الدولية "البحرين 2024"، والتي اقيمت خلال الفترة من 23 إلى 31 أكتوبر، بمشاركة 5515 طالباً وطالبة يمثلون 80 اتحاداً مدرسياً من 71 دولة.

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