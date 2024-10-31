٣١‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٧:٥٦ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85645012
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ايران في المركز الخامس في دورة الألعاب الرياضية المدرسية الدولية

٣١‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٧:٥٦ ص
رمز الخبر: 85645012
ايران في المركز الخامس في دورة الألعاب الرياضية المدرسية الدولية

طهران / 31 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- حلت ايران في المركز الخامس في دورة الألعاب الرياضية المدرسية الدولية "البحرين 2024"، بحصولها على 26 ميدالية ذهبية و8 ميداليات فضية و13 ميدالية برونزية.

وشاركت البعثة الطلابية الإيرانية بـ 111 طالبا وطالبة في العاب التايكواندو للبنين والبنات، الجودو للبنين، المبارزة للفتيات والفتيان، والتنس للفتيات، والبادل، والشطرنج للبنين والبنات، وكرة اليد للفتيات.

واستطاعت البعثة الطلابية الايرانية المشاركة في هذه المسابقات أن تحصد 47 ميدالية متنوعة توزعت على 26 ميدالية ذهبية و 8 ميداليات فضية و13 ميدالية برونزية ، لتحل في المركز الخامس في الدورة.

وفي هذه المسابقات تمكنت البرازيل والصين وتايوان ورومانيا من احتلال المراكز من الأول إلى الرابع على التوالي.

واُسدل الستار على فعاليات دورة الألعاب الرياضية المدرسية الدولية "البحرين 2024"، والتي اقيمت خلال الفترة من 23 إلى 31 أكتوبر، بمشاركة 5515 طالباً وطالبة يمثلون 80 اتحاداً مدرسياً من 71 دولة.

انتهى ** 2342

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