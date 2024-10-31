٣١‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٨:٠٠ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85645018
T T
٠ Persons

سمات

قائد الجيش الايراني يهنئ الشيخ نعيم قاسم لانتخابه أمينا عاما جديدا لحزب الله

٣١‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٨:٠٠ ص
رمز الخبر: 85645018
قائد الجيش الايراني يهنئ الشيخ نعيم قاسم لانتخابه أمينا عاما جديدا لحزب الله

طهران / 31 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- وجّه القائد العام للجيش في الجمهورية الإسلامية الإيرانية رسالة هنأ فيها بانتخاب الشيخ نعيم قاسم أمينا عاما جديدا لحزب الله في لبنان.

وجاء في رسالة التهنئة التي وجهها القائد العام للجيش الايراني اللواء عبدالرحيم موسوي مساء الأربعاء: الأخ الغالي سماحة حجة الإسلام والمسلمين الشيخ نعيم قاسم الأمين العام لحزب الله في لبنان ورفيق السلاح القديم والخليفة المستحق لسيد المقاومة الشهيد العظيم السيد حسن نصر الله، يعد الاختيار الذكي لسماحتكم للمكانة الرفيعة المتمثلة بمنصب الأمين العام لحزب الله في لبنان، بماضيكم اللامع في تحرير لبنان والنضال ضد الصهيونية، مؤشرا لعزم وارادة حزب الله على مواصلة طريق النضال ضد الكيان الصهيوني الشرير والمزيف حتى تحقيق الأهداف السامية لجبهة المقاومة.

واضاف: اننا إذ نهنئ ونتمنى التوفيق لهذا المجاهد الدؤوب على طريق الحق، فإننا على يقين أن دماء الأبرياء في لبنان وغزة وقادة ومقاتلي جبهة المقاومة الغيارى في مقارعة الكفر ستؤدي الى وحدة وتماسك الأمة الإسلامية وتبشر بنصر الله وان شاء الله الاعتلاء والنصر النهائي على العدو الصهيوني الخبيث.

انتهى ** 2342

٠ Persons

سمات

تعليقك

You are replying to: .