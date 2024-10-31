القسام تنعى قياديا بطولكرم استشهد برصاص الاحتلال

وقد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشاب حسام بسام يوسف ملاح (30 عاما) برصاص القوة الإسرائيلية الخاصة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن فيصل سلامة رئيس اللجنة الشعبية لخدمات مخيم طولكرم أن وحدة خاصة من جيش الاحتلال أعدمت الشاب ملاح من مسافة صفر بعدة رصاصات اخترقت جسده، أثناء وجوده في سوبر ماركت في شارع الخدمات القريب من مدخل المخيم.

وأضاف سلامة أن هذه القوة الخاصة تسللت إلى المخيم بسيارة تاكسي عمومي وأخرى "تندر" تحمل عددا من الخرفان خلفها، مشيرا إلى أن القوة انسحبت فور اغتيالها الشاب.

من جهته، أعلن الشاباك، بالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي، اغتيال مسؤول في حماس بطولكرم كان يخطط لتنفيذ عمليات قريبا، بحسب زعمه.

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