٣١‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٨:٠٧ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85645024
T T
٠ Persons

سمات

القسام تنعى قياديا بطولكرم استشهد برصاص الاحتلال

٣١‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٨:٠٧ ص
رمز الخبر: 85645024
القسام تنعى قياديا بطولكرم استشهد برصاص الاحتلال

طهران / 31 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- نعت كتائب القسام استشهاد قيادي برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم طولكرم، مساء أمس الأربعاء، بينما أعلن الشاباك أنه اغتال مسؤولا في حركة حماس بالضفة الغربية.

وقد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشاب حسام بسام يوسف ملاح (30 عاما) برصاص القوة الإسرائيلية الخاصة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن فيصل سلامة رئيس اللجنة الشعبية لخدمات مخيم طولكرم أن وحدة خاصة من جيش الاحتلال أعدمت الشاب ملاح من مسافة صفر بعدة رصاصات اخترقت جسده، أثناء وجوده في سوبر ماركت في شارع الخدمات القريب من مدخل المخيم.

وأضاف سلامة أن هذه القوة الخاصة تسللت إلى المخيم بسيارة تاكسي عمومي وأخرى "تندر" تحمل عددا من الخرفان خلفها، مشيرا إلى أن القوة انسحبت فور اغتيالها الشاب.

من جهته، أعلن الشاباك، بالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي، اغتيال مسؤول في حماس بطولكرم كان يخطط لتنفيذ عمليات قريبا، بحسب زعمه.

انتهى ** 2342

٠ Persons

سمات

تعليقك

You are replying to: .