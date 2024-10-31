٣١‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٩:١٧ ص
رمز الخبر: 85645093
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journalistکاظم شماعییان

افتتاح المقر الجديد لمكتب ممثلية وزارة الخارجية في قشم (جنوب)

٣١‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٩:١٧ ص
رمز الخبر: 85645093
افتتاح المقر الجديد لمكتب ممثلية وزارة الخارجية في قشم (جنوب)

قشم/31 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا – افتتح المقر الجديد لمكتب ممثلية وزارة الخارجية بجزيرة قشم وهي اكبر جزيرة ايرانية في الخليج الفارسي وذلك في مراسم حضرها المدير العام لشؤون دبلوماسية الاقتصاد المقاوم والمدير التنفيذي لمنطقة قشم الحرة.

ويقع المقر الجديد بعنوان "الشهيد حسين امير عبد اللهيان" وزير الخارجية الفقيد، بجوار المنصة الشاملة التجارية والاقتصادية للدول الاعضاء بمعاهدة شنغهاي والشؤون الدولية والدبلوماسية الاقتصادية لمنطقة قشم الحرة.

واهم اهداف هذه الممثلية هو توفير التسهيلات لتطوير الاستثمارات الاجنبية في جزيرة قشم مع البلدان التي تتعامل معها مؤسسة المنطقة الحرة.

ومن برامج وخطط مكتب ممثلية وزارة الخارجية يمكن الاشارة الى تقديم القدرات والمشروعات الاقتصادية لهذه المنطقة الحرة في خارج البلاد والتنسيق لزيارة سفراء الدول الاجنبية للمشروعات الاقتصادية لهذه المنطقة وايجاد التواصل المباشر بين مؤسسة منطقة قشم الحرة وسفارات البلدان الاجنبية المعتمدة لدى ايران.

٠ Persons
journalistکاظم شماعییان

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