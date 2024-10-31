افتتاح المقر الجديد لمكتب ممثلية وزارة الخارجية في قشم (جنوب)

ويقع المقر الجديد بعنوان "الشهيد حسين امير عبد اللهيان" وزير الخارجية الفقيد، بجوار المنصة الشاملة التجارية والاقتصادية للدول الاعضاء بمعاهدة شنغهاي والشؤون الدولية والدبلوماسية الاقتصادية لمنطقة قشم الحرة.

واهم اهداف هذه الممثلية هو توفير التسهيلات لتطوير الاستثمارات الاجنبية في جزيرة قشم مع البلدان التي تتعامل معها مؤسسة المنطقة الحرة.

ومن برامج وخطط مكتب ممثلية وزارة الخارجية يمكن الاشارة الى تقديم القدرات والمشروعات الاقتصادية لهذه المنطقة الحرة في خارج البلاد والتنسيق لزيارة سفراء الدول الاجنبية للمشروعات الاقتصادية لهذه المنطقة وايجاد التواصل المباشر بين مؤسسة منطقة قشم الحرة وسفارات البلدان الاجنبية المعتمدة لدى ايران.