رئيس الجمهورية يلتقي وكيل اية الله السيستاني

وخلال الزيارة، تفقد رئيس الجمهورية ايضا المتحف الشخصي لحجة الاسلام والمسلمين الشهرستاني.
وكان رئيس الجمهورية قد وصل صباح اليوم الخميس الى قم في اول جولة له على محافظات البلاد.
قم/ 31 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- التقى رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان الذي يزور مدينة قم، التقى اليوم الخميس حجة الاسلام والمسلمين الشهرستاني، وكيل اية الله السيستاني في ايران.
وخلال الزيارة، تفقد رئيس الجمهورية ايضا المتحف الشخصي لحجة الاسلام والمسلمين الشهرستاني.
وكان رئيس الجمهورية قد وصل صباح اليوم الخميس الى قم في اول جولة له على محافظات البلاد.
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