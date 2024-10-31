رئيس الجمهورية يلتقي وكيل اية الله السيستاني

وخلال الزيارة، تفقد رئيس الجمهورية ايضا المتحف الشخصي لحجة الاسلام والمسلمين الشهرستاني.

وكان رئيس الجمهورية قد وصل صباح اليوم الخميس الى قم في اول جولة له على محافظات البلاد.