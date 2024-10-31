٣١‏/١٠‏/٢٠٢٤، ١٠:٣١ ص
رمز الخبر: 85645181
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journalistکاظم شماعییان

رئيس الجمهورية يلتقي وكيل اية الله السيستاني

٣١‏/١٠‏/٢٠٢٤، ١٠:٣١ ص
رمز الخبر: 85645181
رئيس الجمهورية يلتقي وكيل اية الله السيستاني

قم/ 31 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- التقى رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان الذي يزور مدينة قم، التقى اليوم الخميس حجة الاسلام والمسلمين الشهرستاني، وكيل اية الله السيستاني في ايران.

وخلال الزيارة، تفقد رئيس الجمهورية ايضا المتحف الشخصي لحجة الاسلام والمسلمين الشهرستاني.

وكان رئيس الجمهورية قد وصل صباح اليوم الخميس الى قم في اول جولة له على محافظات البلاد.

٠ Persons
journalistکاظم شماعییان

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