اية الله جوادي املي: اي عدوان على ايران، سيواجه برد حازم

واستشهد اية الله جوادي املي خلال لقائه رئيس الجمهورية بكلام للامام علي (ع) اذ قال: "لَا یَمْنَعُ الضَّیْمَ الذَّلِیلُ" و " رُدُّوا الْحَجَرَ مِنْ حَیْثُ جَاءَ".

واوضح: نحن الشعب الايراني، شعب عظيم، لدينا تاريخ وجغرافيا، ولا يليق بنا ان نكون تابعين لدولة أخرى.

اما رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان، فقد قدم شرحا عن مسار بدء حكومته مهام عملها وقال اننا في الحكومة نسعى بدعم من الشعب، لتطبيق شعاراتنا التي اطلقناها في الانتخابات والعمل بها.

وكان الرئيس بزشكيان قد وصل صباح اليوم الى قم في اول جولة له على محافظات البلاد.