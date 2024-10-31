٣١‏/١٠‏/٢٠٢٤، ١:٢١ م
رمز الخبر: 85645373
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journalistکاظم شماعییان

اية الله جوادي املي: اي عدوان على ايران، سيواجه برد حازم

٣١‏/١٠‏/٢٠٢٤، ١:٢١ م
رمز الخبر: 85645373
اية الله جوادي املي: اي عدوان على ايران، سيواجه برد حازم

قم/ 31 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا – اكد المرجع الديني اية الله عبد الله جوادي املي اننا لسنا دعاة حرب وهذا يشكل رصيدا هائلا للبلاد، لكن إن حصل اي عدوان على ايران، فانه سيلقى ردا حازما.

واستشهد اية الله جوادي املي خلال لقائه رئيس الجمهورية بكلام للامام علي (ع) اذ قال: "لَا یَمْنَعُ الضَّیْمَ الذَّلِیلُ" و " رُدُّوا الْحَجَرَ مِنْ حَیْثُ جَاءَ".

واوضح: نحن الشعب الايراني، شعب عظيم، لدينا  تاريخ وجغرافيا، ولا يليق بنا ان نكون تابعين لدولة أخرى.

اما رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان، فقد قدم شرحا عن مسار بدء حكومته مهام عملها وقال اننا في الحكومة نسعى بدعم من الشعب، لتطبيق شعاراتنا التي اطلقناها في الانتخابات والعمل بها.

وكان الرئيس بزشكيان قد وصل صباح اليوم الى قم في اول جولة له على محافظات البلاد.

٠ Persons
journalistکاظم شماعییان

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