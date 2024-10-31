٣١‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٣:٠٢ م
رمز الخبر: 85645452
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journalistکاظم شماعییان

اية الله نوري همداني: اعلان الخطوة الثانية، رسم صورة تتسم بالعزة عن المجال الدفاعي للبلاد

٣١‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٣:٠٢ م
رمز الخبر: 85645452
اية الله نوري همداني: اعلان الخطوة الثانية، رسم صورة تتسم بالعزة عن المجال الدفاعي للبلاد

قم/ 31 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا – قال اية الله حسين نوري همداني ان اعلان الخطوة الثانية للثورة رسم المجال الدفاعي للبلاد بصورة تتسم بالعزة موضحا ان عبارة "لم نكن البادئين بالحرب لكن ان اندلعت حرب، فسندافع باقتدار" قد باتت جلية اليوم.

واعتبر اية الله نوري همداني في رسالة وجهها الى ملتقى المبادئ الفقهية، اعلان الخطوة الثانية للثورة الاسلامية الذي صدر عام 2018 بالتزامن مع الذكرى الاربعين لانتصار الثورة الاسلامية، بانه ينطوي على ابعاد عديدة ويتوجه الى عامة شرائح المجتمع.

واضاف انه في المنظور الفقهي، فقد تم ايلاء الاهتمام بواجب الحاكم الاسلامي ومسؤولياته بما فيها الامن وحفظ وحدة الاراضي والاهتمام بالعلم والتكنولوجيا وبناء البنى التحتية الحيوية والاقتصادية والانمائية وايلاء الاهمية لمشاركة الشعب وزيادة وارتقاء الخدمات للشعب والاهتمام بالعدالة في الابعاد المختلفة.

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journalistکاظم شماعییان

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