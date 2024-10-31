اية الله نوري همداني: اعلان الخطوة الثانية، رسم صورة تتسم بالعزة عن المجال الدفاعي للبلاد

واعتبر اية الله نوري همداني في رسالة وجهها الى ملتقى المبادئ الفقهية، اعلان الخطوة الثانية للثورة الاسلامية الذي صدر عام 2018 بالتزامن مع الذكرى الاربعين لانتصار الثورة الاسلامية، بانه ينطوي على ابعاد عديدة ويتوجه الى عامة شرائح المجتمع.

واضاف انه في المنظور الفقهي، فقد تم ايلاء الاهتمام بواجب الحاكم الاسلامي ومسؤولياته بما فيها الامن وحفظ وحدة الاراضي والاهتمام بالعلم والتكنولوجيا وبناء البنى التحتية الحيوية والاقتصادية والانمائية وايلاء الاهمية لمشاركة الشعب وزيادة وارتقاء الخدمات للشعب والاهتمام بالعدالة في الابعاد المختلفة.