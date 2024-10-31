٣١‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٩:١٧ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85645691
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القنصل العام الإيراني في جدة يلتقي مسؤولا بوزارة الخارجية السعودية

٣١‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٩:١٧ م
رمز الخبر: 85645691
القنصل العام الإيراني في جدة يلتقي مسؤولا بوزارة الخارجية السعودية

طهران / 31 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- التقى القنصل العام للجمهورية الإسلامية الإيرانية في جدة حسن زرنكار ، المدير العام الجديد لفرع وزارة الخارجية السعودية بمنطقة مكة المكرمة فريد بن سعد الشهري، بفرع الوزارة بجدة اليوم الخميس.

وفي هذا اللقاء، تمنى القنصل العام الايراني التوفيق للمسؤول السعودي، ووجه الشكر والتقدير لجهود مازن بن حمد الحملي، المدير العام السابق لفرع وزارة الخارجية السعودية بمنطقة مكة المكرمة.

واشار زرنكار إلى تأكيدات كبار المسؤولين في البلدين على تطوير العلاقات الثنائية، مشددا على عزم القنصلية العامة لجمهورية إيران الإسلامية على تعزيز العلاقات في المجالات الاقتصادية والثقافية والسياحية.

من جانبه أبدى الشهري ارتياحه للعلاقات الأخوية بين البلدين، وأكد على الجهود المبذولة لتطوير العلاقات بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية.

انتهى ** 2342

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