٠١‏/١١‏/٢٠٢٤، ١:٠٧ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85645784
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مجلس النواب العراقي ينتخب المشهداني رئيسا له

٠١‏/١١‏/٢٠٢٤، ١:٠٧ ص
رمز الخبر: 85645784
مجلس النواب العراقي ينتخب المشهداني رئيسا له

طهران / 1 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- صوت مجلس النواب، الخميس، على انتخاب النائب محمود المشهداني رئيسا له.

وصوت المجلس على انتخاب النائب محمود المشهداني رئيسا له بعد حصوله 182 صوتا، بينما حصل سالم العيساوي على 42 صوتا".

وقرر مجلس النواب، الخميس، الذهاب الى جولة ثانية لانتخاب رئيس جديد له، بعد أن حصل محمود المشهداني على 153 صوتاً، وسالم العيساوي 95 صوتاً، وعامر عبد الجبار 9 أصوات، اما الباطلة فقد بلغت 14.

وعقد مجلس النواب في وقت سابق، جلسة خاصة لانتخاب رئيس جديد للبرلمان بحضور 271 نائباً.

يذكر أن منصب رئيس مجلس النواب كان شاغرا منذ عام تقريبا بعد أن قررت المحكمة الاتحادية إنهاء عضوية النائب محمد الحلبوسي فضلا عن اعفائه من منصب رئيس البرلمان.

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