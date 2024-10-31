ايران تحرز ميداليتين برونزيتين في بطولة العالم بالملاكمة للشباب

وحصد الميدالية البرونزية لايران كل من مهدي كاظمي في وزن 51 كغم وامير اسماعيلي في وزن فوق 92 كغم.

ففي وزن 51 كغم فاز مهدي كاظمي على منافسيه من مقدونيا والبرازيل وافغانستان ليتاهل الى الدور نصف النهائي الذي خسر فيه امام برنابيك من كازاخستان، محرزا الميدالية البرونزية.

وفي وزن فوق 92 كغم فاز امير اسماعيلي على منافسيه من سلوفاكيا وروسيا ومن ثم خسر امام آدام اولانيان من ايرلندا في الدور نصف النهائي، محرزا الميدالية البرونزية ايضا.

وسيخوض الملاكم الايراني الاخر رضا ملك خطابي النزال النهائي في وزن 92 كغم.

وكان ملك خطابي قد فاز على منافسيه من تركيا وروسيا ومن ثم على علي بايف من قرغيزيا في الدور نصف النهائي، وسيواجه في النزال النهائي الفائز من اللقاء بين الاوزبكي ماماسوليف والكازاخي آسان خانوف.

ويعتبر ملك خطابي اول ملاكم ايراني يتاهل الى النزال النهائي في تاريخ بطولات العالم للملاكمة.

انتهى ** 2342