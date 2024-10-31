٠١‏/١١‏/٢٠٢٤، ٢:٥٧ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85645797
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ايران تحرز ميداليتين برونزيتين في بطولة العالم بالملاكمة للشباب

٠١‏/١١‏/٢٠٢٤، ٢:٥٧ ص
رمز الخبر: 85645797
ايران تحرز ميداليتين برونزيتين في بطولة العالم بالملاكمة للشباب

طهران / 1 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- احرزت ايران ميداليتين برونزيتين في بطولة العالم بالملاكمة للشباب الجارية في مونتينيغرو.

وحصد الميدالية البرونزية لايران كل من مهدي كاظمي في وزن 51 كغم وامير اسماعيلي في وزن فوق 92 كغم.

ففي وزن 51 كغم فاز مهدي كاظمي على منافسيه من مقدونيا والبرازيل وافغانستان ليتاهل الى الدور نصف النهائي الذي خسر فيه امام برنابيك من كازاخستان، محرزا الميدالية البرونزية.

وفي وزن فوق 92 كغم فاز امير اسماعيلي على منافسيه من سلوفاكيا وروسيا ومن ثم خسر امام آدام اولانيان من ايرلندا في الدور نصف النهائي، محرزا الميدالية البرونزية ايضا.

وسيخوض الملاكم الايراني الاخر رضا ملك خطابي النزال النهائي في وزن 92 كغم.

وكان ملك خطابي قد فاز على منافسيه من تركيا وروسيا ومن ثم على علي بايف من قرغيزيا في الدور نصف النهائي، وسيواجه في النزال النهائي الفائز من اللقاء بين الاوزبكي ماماسوليف والكازاخي آسان خانوف.

ويعتبر ملك خطابي اول ملاكم ايراني يتاهل الى النزال النهائي في تاريخ بطولات العالم للملاكمة.

انتهى ** 2342

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