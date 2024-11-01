الرئيس بزشكيان يهنئ الفريق الطلابي الإيراني على نجاحه في أولمبياد البحرين 2024

وهنأ الرئيس بزشكيان في الرسالة التألق الفخور للفريق الطلاب الإيرانيين للفتيات والفتيان في دورة الألعاب الرياضية المدرسية الدولية "البحرين 2024"،و اعتبر حصولهم على الميداليات الملونة والقيمة مصدر فخر للشعب الإيراني.

وقال في رسالته التهنئة بمناسبة تألق منتخب بلادنا الطلابي الأولمبي: إن هذه البطولة، خاصة في مجالات المصارعة والمصارعة الحرة والتايكوندو، تظهر موهبتكم ومجهودكم الكبير، وآمل مزيد من النجاح لكم.

من خلال الاهتمام أكثر بالرياضة الطلابية سيتم توفير المنصات المناسبة لمواصلة انتصاراتكم.

ويذكر أنه شاركت البعثة الطلابية الإيرانية بـ 111 طالبا وطالبة في العاب التايكواندو للبنين والبنات، الجودو للبنين، المبارزة للفتيات والفتيان، والتنس للفتيات، والبادل، والشطرنج للبنين والبنات، وكرة اليد للفتيات.

واستطاعت البعثة الطلابية الايرانية المشاركة في هذه المسابقات أن تحصد 47 ميدالية متنوعة توزعت على 26 ميدالية ذهبية و 8 ميداليات فضية و13 ميدالية برونزية ، لتحل في المركز الخامس في الدورة.

واُسدل الستار على فعاليات دورة الألعاب الرياضية المدرسية الدولية "البحرين 2024"، والتي اقيمت خلال الفترة من 23 إلى 31 أكتوبر، بمشاركة 5515 طالباً وطالبة يمثلون 80 اتحاداً مدرسياً من 71 دولة.

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