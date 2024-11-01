"إسرائيل" تقصف الضاحية الجنوبية في بيروت

وبحسب مصادر لبنانية، اليوم الجمعة، فإن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ سلسلة غارات عنيفة، استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت في مناطق: الغبيري، الكفاءات، أوتوستراد السيد هادي، محيط مجمع المجتبى، طريق المطار القديم، تحويطة الغدير، الرويس، حارة حريك والمريجة.

وقد خلفت الغارات دمارًا هائلًا في المناطق المستهدفة، حيث سويت عشرات المباني أرضا، بالإضافة إلى اندلاع حرائق.

وشنت طائرات الاحتلال 5 غارات على مدينة النبطية جنوبي لبنان.

كما قصفت طائرات إسرائيلية عند الثالثة فجرا، على حسينية بلدة خربة سلم ومستوصف تابع لوزارة الشؤون الاجتماعية، ودمرته.

واستشهد أمس الخميس، 11 لبنانيًا في غارات على بعلبك وقرى محيطة بها.

وذكرت وزارة الصحة اللبنانية، أن عدد الشهداء ارتفع إلى 2867 والمصابين إلى 13047 منذ بدء العدوان الإسرائيلي على البلاد.

انتهى**3276