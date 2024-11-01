تفكيك 4 خلايا إرهابية في محافظة سيستان وبلوشستان

وقال "العميد شفائي" : في إطار استمرار المناورة في محافظة سيستان وبلوشستان،تم التعرف علی ثمانية من أعضاء أربع خلايا إرهابية وإجرامية واعتقالهم، كما لقي أربعة آخرون مصرعهم.

وأضاف أن وحدات العمليات التابعة للقوات البرية للحرس الثوري الإسلامي ، وبالتعاون مع قوات الأمن والشرطة نجحت الليلة الماضية في توجيه ضربات موجعة للخلايا الإرهابية الوكيلة للعدو في المحافظة.

وأوضح المتحدث أن العملية جرت باستخدام معدات حديثة، وطائرات مسيرة قتالية، وتكتيكات جديدة في الرصد والعمل الميداني، وأسفرت عن اعتقال أحد العناصر الرئيسية للخلية الإرهابية المتورطة في استشهاد رجال الأمن في منطقة "كوهر كوه" بتفتان.

وأضاف أن إجمالي المعتقلين بلغ ثمانية أفراد من أعضاء الخلايا الإرهابية، بينما قُتل أربعة آخرون. كما تم ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر من هذه الخلايا.

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