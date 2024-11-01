٠١‏/١١‏/٢٠٢٤، ٤:٣٥ م
رمز الخبر: 85646170
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١ Persons
journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

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اليمن یرفض بشدة التحركات العدائية الأمريكية والإسرائيلية والبريطانية

٠١‏/١١‏/٢٠٢٤، ٤:٣٥ م
رمز الخبر: 85646170
اليمن یرفض بشدة التحركات العدائية الأمريكية والإسرائيلية والبريطانية

طهران /1 تشرين الثاني/نوفمبر/إرنا- قال وزير الإعلام في حكومة التغيير والبناء فی الیمن "هاشم شرف الدين"، "إننا نرفض بشدة التحركات العدائية الأمريكية والإسرائيلية والبريطانية، مؤكدا أنها لن تخيفنا".

وأضاف: "إننا على استعداد للتصدي لها بكل قوة وإصرار. نرصد تحركات الأعداء، ونحذرهم من مغبة أي تصعيد من جانبهم، فهو سيقابل برد قوي وحاسم".

واعتبر شرف الدين أن "مستقبل اليمن وأمنه القومي خط أحمر لا يمكن المساس به".

ورأى أن "الشعب اليمني قوي لا تركعه أي تهديدات أو ضغوط خارجية، معتبرا أنه اليوم أقوى وأكثر صموداً من أي وقت مضى".

وختم شرف الدين، بالتأكيد على استمرار هجمات الجماعة ضد "إسرائيل" والسفن المرتبطة بها وبأمريكا وبريطانيا، بالقول: "سنواصل رفع راية الجهاد حتى يتوقف العدوان على الشعبين الفلسطيني واللبناني الشقيقين".

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١ Persons
journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

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