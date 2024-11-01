وزير الاتصالات الإيراني يصل إلى كاراكاس

وقال "ستار هاشمي" لدى وصوله إلى كاراكاس للصحفيين: زیارتنا إلی کاراکاس تأتي في اطار تسهيل وتطوير العلاقات التقنية وإنشاء جسر بين الشركات التكنولوجية والمعرفية الإيرانية والقطاع الخاص مع فنزويلا.

وأضاف: نعتقد أنه يمكننا استخدام قدرات وزارة الاتصالات لمواصلة تطوير التعاون مع فنزويلا، خاصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

واعتبر تسهيل وتسريع خطة تأمین معدات الاتصالات للشركات والمؤسسات ذات الصلة في فنزويلا وتوقيع عقد بناء مصنع للألياف الضوئية في هذا البلد من بين الأهداف الأخرى لزیارته إلی هذا البلد.

واعتبر تفعيل الدبلوماسية في مجال التكنولوجيا أولوية مهمة لوزارة الاتصالات في الحكومة الإيرانية الحالية وأكد أن الزیارة إلى البلدين كوبا وفنزويلا تندرج في إطار جزء من هذه الأولوية لتفعيل قدرة الدبلوماسية التكنولوجية.

یذکر أنه بدا وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،جولة تشمل فنزويلا وكوبا وذلك بهدف متابعة الدبلوماسي التكنولوجية وتوسيع التعاون الثنائي.

ومن المقرر ان يلتقي الوزير هاشمي في كركاس، نائب الرئيس الفنزويلي ورئيس تنظيم الاتصالات وكذلك مساعد الرئيس الفنزويلي للشؤون العلمية والتكنولوجية.

وسيناقش وزير الاتصالات مع المسؤولين الفنزويليين توسيع التعاون بين شركات القطاع الخاص للبلدين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وبعد فنزويلا، يزور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كوبا ليلتقي وزيري الاتصالات وتوسيع التجارة فيها.

ومن المقرر ان يوقع وزيرا اتصالات ايران وكوبا، مذكرة تفاهم للتعاون البريدي بين البلدين.

وسيزور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في كوبا، الدورة الـ 40 للمعرض الدولي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في هافانا والذي تشارك فيه الشركات الايرانية واكثر من 50 دولة.

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