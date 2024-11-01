قارئان إيرانيان يفوزان في المسابقات القرآنية الدولية بتركيا

طهران /1 تشرين الثاني/نوفمبر/إرنا-فاز القارئان الإيرانيان "میلاد عاشقی" و " بارسا انکشتان" بالمركز الثاني في قسمي "حفظ القرآن الكريم کاملا" و "قراءة التحقيق" على التوالي في المسابقات القرآنية الدولية التي أقيمت في ترکیا.

وحصل كل من ممثل الجمهورية الإسلامية الإيرانية في فرع حفظ كامل المصحف الشريف "ميلاد عاشقي"، وممثلها في فرع قراءة التحقيق "سيد بارسا أنكشتان" على المركز الثاني في كلا الفرعين بالدورة التاسعة من مسابقة تركيا الدولية للقرآن الكريم. ويعد "میلاد عاشقی" من نخبة شباب محافظة أذربایجان الشرقية في المجال العلمي ويدرس الطب حاليا. وأقيم الحفل الختامي للمسابقة الدولية للقرآن في تركيا بدورتها التاسعة في القصر الرئاسي التركي بحضور الرئيس الترکي "رجب طيب أردوغان". وقدّم الرئيس التركي لوحات تقديرية والجوائز الخاصة بالفائزين في المسابقات. انتهی**3280