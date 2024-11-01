حزب الله سيحقق انجازات كبيرة بقيادة الشيخ نعيم قاسم

وهنأ اسدالله بادمجيان، في رسالة إلى الشيخ "نعيم قاسم"، بانتخابه أمينا جديدا لحزب الله في لبنان، وسائلا علو الدرجات من المولى القدير للشهداء السيد "عباس موسوي" والسيد "حسن نصر الله" والسيد "هاشم صفي الدين"، وغيرهم من الشهداء.

واضاف: إنني على ثقة أنه تحت قيادتكم سيحقق حزب الله نجاحات كبيرة وانتصارات واضحة.

وأعلن حزب الله في بيان له، انطلاقا من الإيمان بالله تعالى، والالتزام بالإسلام المحمدي الأصيل، وتمسكا بمبادئ حزب الله وأهدافه، وعملاً بالآلية المعتمدة لانتخاب الأمين العام، توافقت شورى حزب الله على انتخاب سماحة الشيخ "نعيم قاسم"، أمينا عاما لحزب الله، حاملا للراية المباركة في هذه المسيرة، سائلين المولى عز وجل تسديده في هذه المهمة الجليلة في قيادة حزب الله ومقاومته الإسلامية.

وأضاف البيان: إننا نعاهد الله تعالى ونعاهد روح شهيدنا الأسمى والأغلى سماحة السيد حسن نصر الله (رض) والشهداء، ومجاهدي المقاومة الإسلامية، وشعبنا الصامد والصابر والوفي، على العمل معا لتحقيق مبادئ حزب الله وأهداف مسيرته، وإبقاء شعلة المقاومة وضاءة ورايتها مرفوعة حتى تحقيق الانتصار، والله غالب على أمره، إن الله قوي عزيز.

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