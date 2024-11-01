وزيرا الاتصالات الايراني والفنزويلي يتباحثان حول التعاون المشترك

وخلال لقائه الجمعة مع وزير الاتصالات الفنزويلي فريدي نونيز اشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الايراني ستار هاشمي الى جرائم الكيان الصهيوني في غزة ولبنان وقال: من واجبنا أن نعرض الصورة الحقيقية لجرائم هذا الكيان لشعوب العالم.

وتوجه هاشمي بالشكر لحكومة وشعب فنزويلا على مواقفهما في إدانة جرائم الكيان الصهيوني، لافتا إلى تأكيد قائد الثورة الإسلامية على مسالة الغزو الثقافي وضرورة تعاون الدول المستقلة لمواجهة هذا الغزو.

وبين أن محاولة العدو هي طمس هوية الشباب والشعوب المستقلة في العالم من أجل السيطرة على مواردها، وقال: اليوم الفضاء الافتراضي يغطي كافة جوانب حياة الإنسان في المجالات الشخصية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية. وفي عالم اليوم، الدول التي لديها خطة في إدارة الفضاء الافتراضي هي الفائزة.

وأوضح وزير الاتصالات أن شبكات التواصل الاجتماعي وأنظمة الاتصال يمكن أن تكون محور التعاون والتفاعل بين البلدين، وأكد: أن وسائل الإعلام يمكنها تقديم الحقائق لشعوب العالم بناءً على قدرات البلدين، لذلك بامكان البلدين التعاون في مجال مواجهة المعلومات الكاذبة وغير الصحيحة، وخلق مجالات لنشر المعلومات الصحيحة والواقعية المبنية على الحقائق.

واوضح بأن إيران نجحت في إطلاق وتطوير المنصات المحلية وقال: الآن تضم المنصات المحلية في إيران ما يقرب من 40 مليون مستخدم نشط.

وأعرب هاشمي عن الاستعداد لتبادل المعرفة والبنية التحتية المتعلقة بإنشاء وتطوير منصات وشبكات الاتصالات الإيرانية في فنزويلا، منوها الى قدرة إيران العالية على التعامل بنجاح مع الهجمات السيبرانية على البنية التحتية للاتصالات.

*وزير الاتصالات الفنزويلي

وفي هذا اللقاء صرح وزير الاتصالات الفنزويلي أن البلدين يتمتعان بثقافة عميقة ويسعيان إلى الاستقلال والحرية، وبالتالي فإن مصير البلدين مشترك، لافتا الى التحديات والأعداء والآمال المشتركة للبلدين لخلق عالم حر مع التنوع الثقافي المترافق مع الاحترام المتبادل.

وأشار فريدي نونيز إلى إعجاب الرئيس الفنزويلي بالثقافة والحضارة الإيرانية، مشيدا بدور إيران في دعم فلسطين والشعوب الحرة في العالم.

وذكر أن الصهاينة يسعون إلى زعزعة السلام والاستقرار في منطقة أمريكا اللاتينية بدعم من الإمبريالية الأمريكية، مؤكدا ضرورة تسريع التعاون والتفاعل بين البلدين من أجل مواجهة الكيان الصهيوني والإمبريالية الأمريكية.

وشدد وزير الاتصالات الفنزويلي على إنتاج المحتوى الصحيح لمواجهة الأخبار الكاذبة، ودعا إلى إنشاء منصة مشتركة لإنتاج المحتوى الصحيح والدقيق لمواجهة تيار الهيمنة والإمبريالية.

وكان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني، الذي ترأس وفداً إلى فنزويلا وكوبا يوم الخميس ، قد وصل إلى مطار كاراكاس صباح الجمعة وكان في استقباله عدد من كبار المسؤولين الفنزويليين والسفير الايراني لدى هذا البلد.

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