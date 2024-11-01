الدوري الايراني: سباهان اصفهان يعود الى الصدارة بفوزه على المنيوم اراك

وفي هذه المباراة التي جرت مساء الجمعة على ملعب "فولاد شهر" في اصفهان ، في اطار الجولة العاشرة من الدوري ، سجل مهدي ليموتشي هدف الفوز لسباهان في الدقيقة 55 .

وفي الدقيقة 81 تلقى لاعب المنيوم اراك البطاقة الصفراء الثانية والطرد من المباراة.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد سباهان الى 20 نقطة في الصدارة (9 مباريات) فيما ياتي تراكتور سازي تبريز في المركز الثاني برصيد 19 نقطة (9 مباريات) وفولاد خوزستان في المركز الثالث بـ 18 نقطة (10 مباريات) وبرسبوليس في المركز الرابع بـ 17 نقطة (8 مباريات).

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