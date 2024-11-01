٠٢‏/١١‏/٢٠٢٤، ١٢:٣٣ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85646393
T T
٠ Persons

الدوري الايراني: سباهان اصفهان يعود الى الصدارة بفوزه على المنيوم اراك

٠٢‏/١١‏/٢٠٢٤، ١٢:٣٣ ص
رمز الخبر: 85646393
الدوري الايراني: سباهان اصفهان يعود الى الصدارة بفوزه على المنيوم اراك

طهران / 2 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- حقق فريق سباهان اصفهان الفوز على ضيفه فريق المنيوم اراك بنتيجة 1-0 في الدوري الايراني الممتاز، ليعود الى الصدارة من جديد.

وفي هذه المباراة التي جرت مساء الجمعة على ملعب "فولاد شهر" في اصفهان ، في اطار الجولة العاشرة من الدوري ، سجل مهدي ليموتشي هدف الفوز لسباهان في الدقيقة 55 .

وفي الدقيقة 81 تلقى لاعب المنيوم اراك البطاقة الصفراء الثانية والطرد من المباراة.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد سباهان الى 20 نقطة في الصدارة (9 مباريات) فيما ياتي تراكتور سازي تبريز في المركز الثاني برصيد 19 نقطة (9 مباريات) وفولاد خوزستان في المركز الثالث بـ 18 نقطة (10 مباريات) وبرسبوليس في المركز الرابع بـ 17 نقطة (8 مباريات).

انتهى ** 2342    

٠ Persons

تعليقك

You are replying to: .