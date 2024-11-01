مسيرات شعبية مليونية في اليمن إسنادا لمحور المقاومة

وأكد بيان صادر عن المسيرات الاستعداد لخوض معركة "الفتح الموعود والجهاد المقدس"، إسناداً ودعماً للمقاومتين الفلسطينية واللبنانية، مؤكداً صلابة موقف الشعب اليمني وقيادته في نصرة غزّة ولبنان ومساندة محور المقاومة، عبر كل الوسائل، مهما كانت التحديات، ومواجهة أيّ تصعيد لقوى العدوان والاستكبار العالمي، أميركا و"إسرائيل" وبريطانيا.

وأشاد البيان بالعمليات العسكرية لفصائل المقاومة الفلسطينية، والتي ما زالت صامدة وتُلحق بالعدو خسائر فادحة منذ أكثر من عام.

وفي الإطار ذاته، بارك البيان عمليات حزب الله الموجعة للعدو الصيهوني، والتي أفشلت مخططاته الإجرامية وهجماته ضد لبنان. وبارك العمليات المتصاعدة والمؤثرة للمقاومة الإسلامية في العراق.

إلى جانب ذلك، أشاد بعمليات الدهس الاستشهادية البطولية في فلسطين المحتلة، والتي زلزلت بنيان العدو الصهيوني الداخلي، وحيّا استمرار القوات المسلحة اليمنية في عملياتها من دون تراجع أو توقف.

وخرجت الجمعة مسيرات مليونية في ميدان السبعين في العاصمة صنعاء، وفي محافظات صعدة ورَيْمَة ومأرب، وعدد من مديريات محافظات الحُدَيْدَة وعَمْران وإب وتعز وحَجَّة وذَمَار والمَحْوِيت والجوف والضالع ولحج في اليمن، تضامناً مع الشعبين اللبناني والفلسطيني ومقاومتيهما، ورفضاً للعدوان الإسرائيلي عليهما.

واول أمس الخميس، دعا قائد حركة أنصار الله في اليمن، السيد عبد الملك الحوثي، الشعب اليمني إلى "الخروج المليوني"، الجمعة، في العاصمة والمحافظات "جهاداً في سبيل الله"، و"نصرةً لفلسطين ولبنان"، مؤكداً أنّ المقاومتين في لبنان وقطاع غزّة أظهرتا صموداً عظيماً قبالة العدو الإسرائيلي.

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