مستشار قائد الحرس الثوري: الكيان الصهيوني آيل للزوال والنصر قريب

وفي كلمة له مساء الجمعة، خلال مراسم تأبين شهداء محور المقاومة والدفاع الجوي لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأربعينية استشهاد السيد حسن نصر الله الامين العام لحزب الله والتي أقيمت في مدينة إيلام (غرب ايران)، أشار حجة الإسلام مهدي طائب الى ان المواجهة بين الحق والباطل، لم تكن قط حساسة على مدى التاريخ كما هي عليه اليوم، وقال: لم يكن مطلقا انتصار الحق على الباطل قريبًا كما هو اليوم.

ولفت رئيس المجلس الاستراتيجي لمقر "عمار" إلى الفكر الصهيوني الحاكم في أمريكا وقال: الصهاينة يعتقدون أن كل من لا يكون معهم فهو شرير ويجب تدميره؛ ويحاولون في هذه المواجهة إخفاء الحقائق بالتعتيم على الواقع.

وتابع حجة الاسلام طائب: لقد ظن الاعداء أنهم أخذوا منا الحاج قاسم (سليماني) و(يحيى) السنوار، لكنهما حيّان ويساعدان جبهة المقاومة؛ لقد ظنوا أنه باستشهاد السيد حسن نصر الله سيضعف حزب الله، لكن حزب الله اليوم يعمل بقوة أكثر من السابق.

واختتم مستشار القائد العام لحرس الثورة كلمته قائلا: اليوم يجب أن نعلم أن النصر قريب جداً وأن الكيان الصهيوني آيل للزوال. ويجب أن لانتراخى بهذا الشأن، لأن النصر قريب ولم يبق شيء لبلوغ القمة.

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