وزير الأمن الإيراني: صمود غزة ولبنان بشارة النصر

وأكد حجة الاسلام خطيب على المكانة الرفيعة للشهيد السنوار، وأنه جسد سيرة الأنبياء والصالحين، وهو حي بما خطه من مسيرة عزة سيحملها إخوانه حتى تحرير فلسطين.

وأكد الوزير أن “دماء القادة الشهداء هنية ونصر الله وصفي الدين والسنوار هي وقود معركة التحرير ورفع الظلم عن شعوب المنطقة”.

وأضاف حجة الاسلام خطيب أن صمود أهل غزة ولبنان هو بشارة النصر الأكيد.

بدوره، رحب ممثل حماس في إيران خالد القدومي بزيارة وزير الأمن الإيراني، مشيرًا إلى النجاحات الميدانية للمقاومة في مواجهة العدو وخلال معركة الطوفان.

وأكد القدومي أن معركة “طوفان الأقصى” مثلت ضربة أمنية استراتيجية للعدو الصهيوني، ستظل راسخة في الذاكرة الصهيونية كأكبر فشل أمني يتعرض له الكيان في تاريخه.

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