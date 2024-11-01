حماس تنعى قياديين في الحركة بعد استهدافهما بغارة للاحتلال في خانيونس

جاء ذلك في بيان صادر عن حسام بدران، عضو المكتب السياسي لحركة “حماس” ورئيس مكتب العلاقات الوطنية.

وأوضح بدران أن القيادي كساب، وهو عضو مكتب العلاقات الوطنية وعضو لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة، القيادي أيمن عايش عضو لجنة المتابعة، استشهدا جراء غارة إسرائيلية استهدفت سيارتهما المدنية في محافظة خانيونس.

وأشار إلى أن استهداف القياديين كساب وعايش جاء أثناء قيامهما بواجبهما الوطني في متابعة العلاقات مع القوى الوطنية والإسلامية، للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة، بسبب العدوان المتواصل وحرب الإبادة والتجويع.

وقال بدران: “إننا نعاهد الشهيدين العزيزين، وكل شهداء شعبنا وأمتنا، أن نواصل طريق الجهاد والتحرير نحو القدس والعودة”.

وأكد أن هذه الجريمة “لن تكسر إرادة شعبنا ولن تضعف عزيمتنا، بل تزيدنا إصراراً على التمسك بحقوقنا الوطنية الثابتة، والتصدي لمشاريع الاحتلال الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية، من خلال حرب الإبادة الجماعية، والتجويع، والتهجير، والتهويد، والاستيطان، ومحاولات تقسيم المسجد الأقصى المبارك”.

انتهى ** 2342