لبنان: 52 شهيداً و72 جريحاً في غارات الاحتلال الإسرائيلي على بعلبك-الهرمل

وفي حصيلة محدّثة لغارات الاحتلال على بعلبك الهرمل يوم الجمعة بلغ عدد الشهداء 52 بالإضافة إلى 72 جريحاً.



وجاء في بيان مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، إن "غارات العدو الإسرائيلي على مدن وبلدات بعلبك الهرمل أدت في حصيلة محدثة إلى أكثر من ٥٠ شهيد".

وتوزعت الإصابات: في بلدة "أمهز" 12 شهيدا و 7 جرحى، وفي "حربتا"، 6 شهداء و 4 جرحى، وسجّلت "يونين" 9 شهداء وجريح، وفي "بدنايل" 8 شهداء و 7 جرحى، أيضاً "نحلة" بلغت الإحصائية 4 شهداء و 7 جرحى.

بالإضافة إلى شهيدين في "الشراونة"، وفي "طاريا" شهيد و 7 جرحى، وفي "العلاق" 4 شهداء وجريحان، و"ايعات" 4 شهداء، وفي اللبوة جريح، وستة جرحى في "الخضر"، كما في السعيدة شهيدين و 3 جرحى، وسجّلت راس العين 6 جرحى، وحوش النبي 21 جريحا.

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