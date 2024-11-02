لبنان: حصيلة العدوان بلغت 2897 شهيدا و13150 جريحا

وأضاف ياسين: خلال الـ 24 ساعة الماضية، هاجم الكيان الصهيوني مناطق مختلفة من لبنان 120 مرة، 61 مرة في النبطية، 41 مرة في الجنوب، 12 مرة في بيروت، و6 مرات في بعلبك، وبناء على ذلك يرتفع عدد الهجمات إثر قصف الاحتلال وصل إلى 11,767 مرة.

وتابع قائلا: خلال الـ 24 ساعة الماضية استشهد 30 مواطنا وأصيب 183 آخرين، ليرتفع عدد الشهداء إلى 2897 وعدد المصابين إلى 13150.

وأوضح: تم حتى الآن إنشاء 1132 مركزاً لإيواء النازحين، واكتملت الطاقة الاستيعابية لـ 945 مركزاً.

واضاف: كما تم إيواء 188 ألفا و298 نازحا بينهم 43 ألفاً و802 عائلة في مراكز الإيواء المؤقتة، إلا أن عدد النازحين يفوق هذا العدد بكثير.

وقال وزير البيئة اللبناني: إن أكثر من 10 آلاف شخص نزحوا من مدينة بعلبك الخميس الماضي إثر قصف الكيان الصهيوني.

وأضاف ياسين: منذ 23 أيلول/سبتمبر وحتى 31 تشرين الأول، دخل 359805 مواطنين سوريين و175215 مواطناً لبنانياً إلى الأراضي السورية من حدود لبنان.

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