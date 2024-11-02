٠٢‏/١١‏/٢٠٢٤، ١٠:١٩ ص
رمز الخبر: 85646626
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journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

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حماس: يجب علينا إحباط مخططات العدو الصهيوني ضد المسجد الأقصى في مهدها

٠٢‏/١١‏/٢٠٢٤، ١٠:١٩ ص
رمز الخبر: 85646626
حماس: يجب علينا إحباط مخططات العدو الصهيوني ضد المسجد الأقصى في مهدها

طهران/2 تشرين الثاني/نوفمبر/إرنا- أكد عضو المكتب السياسي ورئيس مكتب شؤون القدس بحركة حماس "هارون ناصر الدين"، أنه يجب علينا إحباط مخططات العدو الخبيثة وعدم السماح للمستوطنين الصهاينة بتنفيذ مخططاتهم اليهودية.

وأكد ناصر الدين، على أن ممارسات المستوطنين لفرض وقائع جديدة بالمسجد الأقصى المبارك تستوجب تكثيف الجهود لنصرته وحمايته، وذلك في ضوء تصعيدهم لعمليات الاقتحام اليومي لساحات الأقصى وإقامتهم للطقوس التلمودية.

وبين أننا نمر في مرحلة حساسة وتاريخية وعلى الجميع القيام بمسؤولياتهم في دعم القدس.

وشدد على أن من أشد المخاطر المحدقة بالأقصى في الوقت الراهن، ما يقوم به المستوطنون من استغلال لحالة التراخي والصمت العربي والإسلامي حيال ما يتعرض له الأقصى، لاستكمال مخططات التهويد والسيطرة الكاملة عليه بل على المدينة المقدسة بشكل كامل.

وأشار إلى ضرورة كسر حالة الصمت المريب، وتكثيف كافة الجهود على المستوى الرسمي والشعبي من أجل الدفاع عن المسجد الأقصى وحمايته من مخططات الاحتلال وجماعات الهيكل المزعوم الذين يسعون بكل جدية لهدم الأقصى وبناء كنيس يهودي مكانه.

وأوضح أن ممارسات المستوطنين لا تتوقف بانتهاء موسم الأعياد والمناسبات الدينية، بل تستمر وتتواصل بشكل ممنهج، مع إصرارهم على إقامة طقوسهم التلمودية والتوراتية داخل باحات الأقصى، وصولاً لجعلها أمرا واقعا وروتينيا في كافة الأيام.

انتهى**3276

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journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

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