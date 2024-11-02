٠٢‏/١١‏/٢٠٢٤، ١١:١٦ ص
رقم الصحفي: 1426
رمز الخبر: 85646793
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وسائل إعلام عبرية:صفارات الإنذار تدوي في "الكريوت" والجليل الأوسط

٠٢‏/١١‏/٢٠٢٤، ١١:١٦ ص
رمز الخبر: 85646793
وسائل إعلام عبرية:صفارات الإنذار تدوي في "الكريوت" والجليل الأوسط

طهران/ 2 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا-اعلنت وسائل إعلام عبرية منذ ساعات الصباح، أن عشرات الصواريخ أطلقها حزب الله معظمها في اتجاه الجليل الغربي و"الكريوت" وحيفا، بالإضافة إلى أسراب من الطائرات المسيرة.

وتابعت:حوالي 15 انفجار وقعت في منطقة "الكريوت" ووسط الجليل.

واضافت:طائرة بدون طيار ضربت هدفاً في "وادي يزرعيل".

وسائل إعلام عبرية:صفارات الإنذار تدوي في "الكريوت" والجليل الأوسط

کما قالت:ان مسيرة أصابت مصنعاً في المنطقة الصناعية في "أخزيف ميلؤوت" وهناك اشتباه بتسرب أمونيا لكن لا استهداف للحاوية.

انتهی**1426

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