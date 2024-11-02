إيران تنضم إلى الاتحاد الدولي للكرلنغ

وأضاف نظريان: إنه منذ السنوات القليلة الماضية، تم وضع الإجراءات الأولية المتعلقة بالاتحاد العالمي للكرلنغ من خلال اللجنة الأولمبية الوطنية وتم اتخاذ الاستعدادات لها.

وتابع قائلا: إن في العام الماضي، حضرنا المنتدى العالمي كضيف، وفي هذه الأثناء تمت المراسلات مرة أخرى مع الاتحاد الدولي للكرلنغ.

يذكر أنها بدأت جمعية الكرلنغ التابعة للاتحاد الإيراني للتزلج والرياضات الشتوية أنشطتها في بلادنا في ديسمبر من العام الماضي برئاسة "محمود عبد اللهي"، وبدأت عملية الانضمام إلى الاتحاد الدولي إلى جانب البرامج الداخلية.

انتهى**3276