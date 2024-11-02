وزيرالاتصالات الإيراني: إيران مستعدة لنقل تجربة الحكومة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي والخدمات البريدية

والتقى "هاشمي" خلال زيارته إلى كاراكاس بوزير النقل الفنزويلي ورئيس لجنة التعاون الاقتصادي المشتركة لجمهورية فنزويلا البوليفارية والجمهوريةالإسلاميةالإيرانية "رامون بلاسكيز" وبحث معه مجالات التعاون المشترك بين البلدين، مشيراً إلى قدرات إيران في مجال الذكاء الاصطناعي وأن هذه القدرات يمكن تقديمها لفنزويلا في مجال المعرفة والخبرة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.

وفي إشارة إلى قدرات إيران في الإدارة الذكية للطرق قال هاشمي: لقد ساعدت الإدارة الذكية للطرق في تقليل حركة المرور واكتسبت بلادنا تجارب جيدة في هذا المجال والآن، نحن على استعداد لتقاسم هذه التجارب مع فنزويلا.

وبحسب وزير الاتصالات، يجري إعداد مسودة للتعاون البريدي بين إيران وفنزويلا، وستتم مراجعتها في الاجتماع المقبل للجنة التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين، لتصبح الوثيقة الرسمية للتعاون بين طهران وكاراكاس.

كما أعرب وزير النقل الفنزويلي "رامون بلاسكيز" عن ارتياحه لزيارة وزير الاتصالات الإيراني إلى كاراكاس، موکدا: حققت هذه الزیارة نتائج جيدة رغم قصر الوقت واجتماعات وبرامج مكثفة ويتابع رئيس فنزويلا "نيكولاس ماديرو" شخصيا نتائج اللقاءات والاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال هذه الزیارة.

یذکر أنه بدا وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،جولة تشمل فنزويلا وكوبا وذلك بهدف متابعة الدبلوماسي التكنولوجية وتوسيع التعاون الثنائي.

ومن المقرر ان يلتقي الوزير هاشمي في كركاس، نائب الرئيس الفنزويلي ورئيس تنظيم الاتصالات وكذلك مساعد الرئيس الفنزويلي للشؤون العلمية والتكنولوجية.

وسيناقش وزير الاتصالات مع المسؤولين الفنزويليين توسيع التعاون بين شركات القطاع الخاص للبلدين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وبعد فنزويلا، يزور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كوبا ليلتقي وزيري الاتصالات وتوسيع التجارة فيها.

ومن المقرر ان يوقع وزيرا اتصالات ايران وكوبا، مذكرة تفاهم للتعاون البريدي بين البلدين.

وسيزور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في كوبا، الدورة الـ 40 للمعرض الدولي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في هافانا والذي تشارك فيه الشركات الايرانية واكثر من 50 دولة.

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