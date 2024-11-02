حركة الأحرار الفلسطينية: وعد بلفور وصمة عار على جبين المجتمع الدولي

وتابعت الحركة:على الرغم من كل ما قدمه الاستعمار الغربي للمشروع الصهيوني، فإن مقاومة شعبنا له، لم تتوقف على مدى 100 عام وستتواصل.
واضافت :هذا الوعد المشؤوم أكسب شعبنا حق المقاومة المشروعة والتي مارسها دفاعاً عن أرضه وعرضه ومقدساته.
کماأكدت رئاسة هيئة أركان جيش التحرير الفلسطيني في بيان في الذكرى الـ 107 لوعد بلفور: أن وعد بلفور المشؤوم جريمة نكراء ووثيقة تثبت مسؤولية من أصدره عن كل الجرائم والمجازر التي ما يزال يتعرض لها الشعب الفلسطيني حتى اللحظة.
وقالت: “إن هذا الوعد المشؤوم بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين وثيقة أثبتت تآمر الاستعمار الغربي مع الحركة الصهيونية لمنح شذاذ الآفاق من اليهود أرضنا الفلسطينية الطاهرة، التي عاش فيها أهلنا منذ آلاف السنين”.
واعتبرت رئاسة الهيئة أن وعد بلفور المشؤوم جريمة نكراء ودليل على المسؤولية القانونية والأخلاقية والإنسانية لمن أصدره عن كل الجرائم والمجازر والآلام والمعاناة التي ما يزال الشعب الفلسطيني يتعرض لها حتى هذه اللحظة، ابتداء من سرقة أرضنا الفلسطينية عبر المجازر والتهجير القسري وصولاً إلى المحرقة الحالية وجرائم الإبادة الجماعية التي يتعرض لها قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان المقاوم، والاعتداءات المتواصلة للكيان المجرم على سورية والعراق واليمن وإيران.
وجدد جيش التحرير الفلسطيني رفضه التنازل عن أي شبر من الأرض الفلسطينية المقدسة وإصراره على السير قدماً في الكفاح والنضال لتحرير الأرض المغتصبة، مؤكداً تمسك الفلسطينيين بالنهج المقاوم المشرف مع شرفاء الأمة العربية وأحرار العالم حتى تحرير الأرض العربية المحتلة في الجولان وفلسطين.
انتهی**1426
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