حركة الأحرار الفلسطينية: وعد بلفور وصمة عار على جبين المجتمع الدولي

وتابعت الحركة:على الرغم من كل ما قدمه الاستعمار الغربي للمشروع الصهيوني، فإن مقاومة شعبنا له، لم تتوقف على مدى 100 عام وستتواصل.

واضافت :هذا الوعد المشؤوم أكسب شعبنا حق المقاومة المشروعة والتي مارسها دفاعاً عن أرضه وعرضه ومقدساته.

کماأكدت رئاسة هيئة أركان جيش التحرير الفلسطيني في بيان في الذكرى الـ 107 ‏لوعد بلفور: أن وعد بلفور المشؤوم ‏جريمة نكراء ووثيقة تثبت مسؤولية من أصدره عن كل الجرائم والمجازر التي ما يزال يتعرض لها الشعب الفلسطيني حتى اللحظة.

وقالت: “إن هذا الوعد المشؤوم بإقامة وطن قومي لليهود في ‏فلسطين وثيقة أثبتت تآمر الاستعمار الغربي مع ‏الحركة الصهيونية لمنح شذاذ الآفاق من اليهود أرضنا الفلسطينية ‏الطاهرة، ‏التي عاش فيها أهلنا منذ آلاف السنين”.

واعتبرت رئاسة الهيئة أن وعد بلفور المشؤوم جريمة نكراء ودليل على المسؤولية ‏القانونية والأخلاقية والإنسانية لمن أصدره عن كل ‏الجرائم والمجازر والآلام ‏والمعاناة التي ما يزال الشعب الفلسطيني يتعرض لها حتى هذه اللحظة، ابتداء ‏من سرقة أرضنا الفلسطينية عبر المجازر والتهجير القسري ‏وصولاً إلى المحرقة الحالية ‏وجرائم الإبادة الجماعية التي يتعرض لها قطاع غزة والضفة الغربية ‏ولبنان ‏المقاوم، والاعتداءات المتواصلة للكيان المجرم على سورية والعراق واليمن ‏وإيران.‏

وجدد جيش التحرير الفلسطيني رفضه التنازل عن أي شبر من الأرض ‏الفلسطينية المقدسة وإصراره على السير قدماً في الكفاح ‏والنضال لتحرير ‏الأرض المغتصبة، مؤكداً تمسك الفلسطينيين بالنهج المقاوم المشرف مع شرفاء الأمة ‏العربية وأحرار العالم حتى تحرير الأرض العربية المحتلة ‏في الجولان وفلسطين.‏

انتهی**1426