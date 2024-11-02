حزب الله يقصف قاعدتي غليلوت ورامات بالصواريخ والمسيرات

وقال الحزب في بيان إنه قصف قاعدة غليلوت التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200 في ضواحي تل أبيب برشقة صاروخية نوعية.

كما شن حزب الله هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على أهداف عدة في فلسطين المحتلة، مبينا أنه قصف بالصواريخ 5 مستوطنات في الجليل الأعلى.

كما هاجم حزب الله بالمسيرات عدة أهداف في الجليل، وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن إحدى المسيرات أصابت مصنعا شمال مدينة نهاريا.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن انفجارات دوت في محيط قاعدة رامات دافيد في مرج ابن عامر شرق حيفا إثر إطلاق مسيرات من لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي إن 10 صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه خليج حيفا والجليل، وإنه اعترض بعضها وسقطت أخرى في مناطق مفتوحة.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت عن دوي انفجارات في عكا ونهاريا وخليج حيفا وبلدات عدة بالجليل.

وقالت وسائل إعلامية إن صواريخ أطلقت من لبنان سقت في ضواحي تل أبيب.

وأظهرت مقاطع مصورة أضرارا أحدثها سقوط صواريخ في منطقة هشارون شمال تل أبيب.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه رصد إطلاق 3 صواريخ من لبنان نحو شمال تل أبيب، وإنه اعترض جزءا منها.

وفي 23 سبتمبر/ أيلول الماضي وسع جيش الاحتلال عدوانه على لبنان، على خلفية مساندة حزب الله المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية منذ 7 أكتوبر 2023، حيث أكد حزب الله مراراً أنه لن يوقف هجماته الاسنادية للمقاومة في غزة حتى وقف الاحتلال حرب الإبادة على القطاع.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان إجمالا عن أكثر من 2865 شهيدا و13047جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلا عن نحو مليون و400 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر الماضي.

وبدأت "إسرائيل" أواخر سبتمبر/أيلول الماضي هجوما جويا واسعا على لبنان أعقبته عملية برية لا تزال مستمرة.

وأوقع القصف الإسرائيلي آلاف الشهداء والجرحى في لبنان، في حين قتل عشرات الإسرائيليين بنيران حزب الله.

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