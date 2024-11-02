إيران ستطلق القمرين الصناعيين "كوثر" وهدهد" إلى الفضاء

وسيطلق قمرا كوثر وهدهد في الساعات الأولى من يوم الثلاثاء 5 نوفمبر بواسطة القمر الصناعي الروسي سويوز من قاعدة "فوستوتشني" الروسية.

القمر الصناعي "كوثر" مناسب لرسم الخرائط والمسح

ويعتبر القمر الصناعي "كوثر" هو المنتج الفضائي الأول لشركة أميدفضا والذي بدأ تصميمه في صيف عام 2019. ويتبع هذا القمر الصناعي معيار الأقمار الصناعية المكعبة، مما يقلل من وقت وتكلفة عملية البناء.

ويعتبر القمر الصناعي "هدهد" هو المنتج الثاني لهذه الشركة، والذي يمكن أن يساعد في التحكم في الأجهزة الذكية من خلال تطبيقات الاتصالات والانترنت.

جدير بالذكر ان شركة "أميد فضا"تأسست عام2018 بهدف تطوير أنظمة الأقمار الصناعية وبدأت في تصميم وبناء القمر الصناعي "كوثر" للاستشعار عن بعد بمساعدة عدة شركات معرفية أخرى وبدعم من نائب الرئيس العلمي والآن هذا القمر الصناعي في مرحلة الاختبار النهائي.

وبإمكان القمر الصناعي "كوثر" التقاط صور عالية الدقة ويساعد في رسم الخرائط، في حين أن "هدهد" هو قمر صناعي للاتصالات.

في البداية، كان موعد إطلاق هذين القمرين الصناعيين في ديسمبر من العام الماضي (2023)؛ لكن تم تأجيله بسبب حدوث تأخير في منصة الإطلاق الروسية، وبينما تم تأجيل إطلاق قمري «هدهد» و«كوثر» الصناعيين، تم إطلاق القمر الصناعي «بارس-1».

بعد فترة، أصبحت إمكانية إطلاق القمرين الصناعيين «كوثر» و«هدهد» في عام 2024 أقوى، وأخيراً، وبعد مواجهة بعض المعوقات، فإنه من المفترض إطلاق هذين القمرين الصناعيين من القاعدة الروسية إلى مدار 500 كيلومتر في شهر نوفمبر من هذا العام.

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