الرئيس بزشكيان يؤكد على تعزيز دور القطاع الخاص لتطوير عمليات الشحن والنقل في البلاد

وفي تصريحه خلال اجتماع اليوم السبت لدراسة البنى التحتية للنقل وممرات الترانزيت في المنطقة، والاستماع الى تقرير وزير الطرق والتنمية الحضرية وسائر المسؤولين المعنيين حول الممرات الدولية السككية والبرية في انحاء البلاد؛ وجّه الرئيس بزشكيان بتنفيذ مشروع الممر الحدودي مع جمهورية اذربيحان، وايضا حسم انشاء ممر الشمال – جنوب؛ قائلا : ان التركيز على اهمية هذا الطريق بهدف استكمال الممرات الاقليمية المتعلقة بهذا المشروع يجب ان يتم في اقرب وقت.

كما اشار الى التوافقات الحاصلة خلال زيارته الاخيرة للعراق بشان استعجال تنفيذ مشروع طريق شلمجة – البصرةح، مصرحا : ان هذا الطريق يحظى باهمية كثيرة لدينا؛ لافتا الى ان الجانب العراقي اكد بدوره على التعجيل في تنفيذ واكمال المشروع.

وادرف الرئيس بزشكيان : يجب ان نبذل الجهود من اجل تذليل العقبات التي تعترض مسار اكمال طريق شلمجة -البصرة.

وعلى صعيد اخر، وجّه الرئيس الايراني وزير الطرق والتنمية الحضرية للتعاون مع سائر المسؤولين المعنيين، بهدف حسم موضوع التعاون مع روسيا بهدف تعزيز البنى التحتية للنقل البري والسككي داخل البلاد.

انتهى ** ح ع