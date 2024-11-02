٠٢‏/١١‏/٢٠٢٤، ٥:٥٥ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85647412
T T
٢ Persons

سمات

منصة اكس تتداول حملة #بسم – الله – الرحمن – الرحيم تعقيبا على كلام الامام الخامنئي

٠٢‏/١١‏/٢٠٢٤، ٥:٥٥ م
رمز الخبر: 85647412
منصة اكس تتداول حملة #بسم – الله – الرحمن – الرحيم تعقيبا على كلام الامام الخامنئي

طهران / 2 تشرين الثاني / نوفمبر / ارنا - انطلقت يوم الخميس 31 / تشرين الاول / اكتوبر 2024م، حملة "بسم الله الرحمن الرحيم" عبر منصة اكس للتواصل الاجتماعي، وذلك تعقيبا على كلام قائد الثورة الاسلامية "الامام السيد علي خامنئي" لدى استقبال سماحته (الاحد 27 اكتوبر الجاري) جمعا من عوائل وذوي شهداء الدفاع عن الامن.

وقال الامام الخامنئي، في واحدة من عباراته المخلدة خلال اللقاء هذا : هؤلاء (الصهاينة) يرتعبون من الاسلام مثلما يرتعب الشيطان من بسم الله الرحمن الرحيم.

هذه الحملة بدات، عقب الاعلان عن حظر حساب قائد الثورة الاسلامية باللغة العبرية على منص اكس، وذلك مباشرة بعد نشره اية "بسم الله الرحمن الرحيم" وصوت قائد الثورة الاسلامية وهو يقراها.

علما ان الحملة، حملت وسم #بسم – الله – الرحمن – الرحيم، بدات عند الساعة السابعة و30 دقيقة من يوم الخميس الماضي، بتوقيت القدس الشريف، وتهدف الى توجيه بوصلة تضامن وتعاطف الشعوب المسلمة نحو فلسطين وشعبها المظلوم والصامد، وايضا شعب لبنان المقاوم، ومواصلة طريق النضال والجهاد ضد الكيان الصهيوني الغاصب؛ داعية جمهور الفضاء الافتراضي للانضمام اليها من خلال قراءة اية "بسم الله الرحمن الرحيم" امام الكاميرا ونشر المقطع المصور عبر منصة اكس، "تعجيلا في نهاية الاحتلال".

انتهى ** ح ع

٢ Persons

سمات

تعليقك

You are replying to: .