وزير الخارجية : لا مبرر لتعطيل نشاط القنصليات الايرانية في المانيا

جاء ذلك في تصريح وزير الخارجية خلال اجتماعه بمساعديه، اليوم السبت، لمناقشة طبيعة الخدمات القنصلية بالنسبة للرعايا الايرانيين القاطنين في المانيا؛ وذلك عقب قرار برلين القاضي بمنع استمرار نشاط قنصليات الجمهورية الاسلامية في مدن فرانكفورت وهامبورغ وميونيخ الالمانية.

وفي الوقت نفسه، اكد عراقجي بان "الخارجية تلزم على نفسها اتخاذ كافة التدابير المتاحة والتمهيدات اللازمة للتحقق من حصول المواطنين الايرانيين في المانيا على الخدمات القنصلية الضرورية، دون استثناء اي جهد في هذا الخصوص".

وافادت ارنا، انه تم في هذا اللقاء، وعقب مناقشة تقارير كل من مساعدي وزير الخارجية الايراني للشؤون القنصلية، والبرلمانية، والرعايا الايرانيين في الخارج، تم القرار على اتخاذ الإجراءات اللازمة والكفيلة بتسهيل الخدمات القنصلية المخصصة للجالية الايرانية المقيمة في ألمانيا، عبر الفضاء الافتراضي، وايضا تعزيز دور البعثات الايرانية المجاورة، بما في ذلك سفارة الجمهورية الإسلامية في برلين وبرن ولاهاي، وفيينا وبراغ وبروكسل.

انتهى ** ح ع