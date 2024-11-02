إسلامي : إيران وصلت إلى مستوى الدول المتقدمة في التكنولوجيا النووية

وأضاف إسلامي الیوم السبت خلال اجتماع له بجامعة شیراز (محافظة فارس - جنوبي البلاد) : لقد حاولنا خلال السنوات الأخيرة، إرتقاء منظمة الطاقة النووية الإيرانية، من مرحلة البحث، لبلوغ مرحلة التصنيع؛ مبينا ان هذا الاتجاه اخذ بالنمو.

وفي جانب اخر من تصريحاته اليوم، اشار مساعد رئيس الجمهورية، الى أنه يتم في الوقه الحالي متابعة مشروع بناء محطات الطاقة النووية داخل البلاد وتنفيذه وفق جدول زمني محدد.

وتابع اسلامي : الشعب الذي يريد أن يكون مسؤولا عن تقرير مصيره بنفسه، يجب أن يسعى جاهدا بهذه الطريقة، وأحد العناصر الاساسية المكونة للقوة، هو العلم والتكنولوجيا، اللذلن يضمنان ازدهار البلاد ونموها في مختلف المجالات.

انتهی**2054 / ح ع **