القطاع الخاص الايراني سينشئ مصنعا لانتاج الالياف الضوئية في فنزويلا

وفي الجزء الأخير من زيارته إلى فنزويلا التي استمرت يومين، اعرب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الايراني ستار هاشمي، خلال لقائه مساء السبت محافظ لاغوايرا عن أمله في نجاح التعاون المشترك بين البلدين، وقال: إن قدرات الواحة التكنولوجية الجاري إنشاؤها ستجعل من ولاية لاغوايرا مركزًا لتصدير المنتجات التي ينتجها هذا المصنع إلى منطقة البحر الكاريبي.

وفي هذا اللقاء، أعرب محافظ لاغوايرا عن أمله في بناء أول واحة تكنولوجية بمشاركة الجمهورية الإسلامية، كما أعرب عن تقديره لدعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية لحكومة وشعب فنزويلا ضد هيمنة الإمبريالية الأمريكية.

وفي ختام هذا اللقاء تم التوقيع على عقد بناء مصنع لإنتاج الألياف الضوئية بين ممثلي القطاع الخاص الإيراني ومحافظ لاغوايرا.

ومن المقرر أن يتم بناء هذا المصنع باستثمار قدره 10 ملايين دولار من قبل إحدى الشركات المعرفية الإيرانية في منطقة لاغوايرا الفنزويلية.

وبعد لقائه مع محافظ لاغوايرا، قام وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الايراني والوفد المرافق له بزيارة موقع مصنع إنتاج الألياف الضوئية قيد الانشاء.

وغادر الوزير هاشمي كراكاس متوجها إلى هافانا مساء السبت بعد عقد اجتماعات ولقاءات مكثفة استمرت يومين مع نائب رئيس الجمهورية ووزراء الاتصالات والكهرباء والنقل والعلوم ، وتوقيع العديد من اتفاقيات التعاون مع الأطراف الفنزويلية.

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