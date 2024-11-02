تغريدة بالعبرية لمكتب قائد الثورة: اميركا والكيان الصهيوني سيتلقيان رداً قاصماً

وأوضح سماحة قائد الثورة، صباح السبت خلال استقباله آلاف من التلامذة والطلبة الجامعيين، الأسباب الأساسية لنضال الشعب الايراني المستمر منذ 70 عامًا على الأقل ضد ظلم وتجاوزات اميركا، وأكد: ان المواجهة الإسلامية والوطنية والعقلانية والحكيمة والإنسانية للشعب الإيراني ضد الاستكبار الاميركي، وفق القوانين الدولية، ستستمر بخارطة طريق صحيحة ودون إهمال أو تأخير. وفي هذا المسار الظافر ، سيتلقى الكيان الصهيوني واميركا بالتأكيد ردًا قاصما على أي إجراء ضد الشعب الايراني.

واضاف سماحته: ليعلم الأعداء، خاصة أميركا والكيان الصهيوني، أنهم حتماً سيتلقون رداً قاصما على ما يفعلونه ضد إيران وجبهة المقاومة.

يذكر انه تم غلق الحساب الخاص باللغة العبرية للموقع الاعلامي لمكتب قائد الثورة الاسلامية بعد إدراج جزء من تصريح سماحته قبل عدة ايام بأن "الكيان الصهيوني قام بحماقة وارتكب خطأ في الحسابات فيما يتعلق بإيران. سنقوم بافهامهم قوة الشعب الإيراني وقدرته ومبادرته وإرادته".

ومع التغريدة الجديدة التي نشرت مساء السبت على الصفحة العبرية للموقع الاعلامي لمكتب قائد الثورة، يبدو أنه تم رفع الحجب عن هذه الصفحة.

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