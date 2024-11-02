مخبر: الشركات المعرفية هي اللاعب الرئيسي في تقدم البلاد

وقال مخبر يوم السبت خلال اجتماع لتبادل الآراء مع أعضاء الرابطة الوطنية للصناعات المتقدمة والشركات المعرفية: ان قوة إيران واقتدارها ونفوذها الدولي يعتمد على استغلال مزايا البلاد والاستفادة من الكوادر النخبوية والشبابية في مجال المعرفة.

وأضاف بعد الاستماع إلى قضايا وهموم الأعضاء في الرابطة خاصة في قطاعات مثل التمويل والتعريفات الجمركية والتزامات النقد الأجنبي: حل المشكلات وتسهيل أنشطة القطاع الخاص والشركات والعاملين في هذا المجال أمر ممكن، ولكن القضايا تحتاج إلى تحديد الأولويات ولعب الأدوار والمتابعة والمجيء الى الساحة من قبل رواد الأعمال والناشطين انفسهم في هذا المجال.

وأكد عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام أن كافة المؤسسات مستعدة للتعاون في حل مشاكل ومعوقات القاعدة المعرفية في البلاد، وقال: إن جذب واستخدام الموارد المتاحة للشعب والقطاع الخاص يعد من أفضل السبل لحل مشاكل سوق رأس المال.

يذكر ان الرابطة الوطنية للصناعات المتقدمة والشركات القائمة على المعرفة تضم 45 شركة تابعة للقطاع الخاص بالكامل وتعمل فقط في مجال الإنتاج وليس في الخدمات، وبالإضافة إلى كونها شركات تكنولوجيا معرفية، فإنها تنفق ما لا يقل عن 500 الف يورو سنويا على البحث والتطوير.

الشركات الأعضاء في هذه الرابطة يعمل فيها 10 آلاف شخص وتبلغ مبيعاتها الداخلية والخارجية 25 تريليون تومان ولها أكثر من 50 مليون دولار من الصادرات.

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