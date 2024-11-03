٠٣‏/١١‏/٢٠٢٤، ٧:٥٠ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85647654
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زلزال بقوة 4.8 ريختر يضرب مدينة كرمسار شرق طهران

٠٣‏/١١‏/٢٠٢٤، ٧:٥٠ ص
رمز الخبر: 85647654
زلزال بقوة 4.8 ريختر يضرب مدينة كرمسار شرق طهران

طهران / 3 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- ضرب زلزال بقوة 4.8 درجة ريختر فجر اليوم الاحد مدينة كرمسار التابعة لمحافظة سمنان شرق العاصمة طهران.

ووقع الزلزال الذي بلغت قوته 4.8 درجة على مقياس ريختر في عمق 11 كم من سطح الارض عند الساعة 5 و 16 دقيقة فجر اليوم بالتوقيت المحلي (+3.5 بتوقيت غرينتش).

وقال حاكم مدينة كرمسار رضا خاني في تصريح لوكالة ارنا ان الزلزال ادى الى قطع التيار الكهربائي والانترنت الا ان التيار الكهربائي عاد الان الى معظم اجزاء المدينة.

وأضاف: ان صوت الزلزال كان رهيبا، وعلى المواطنين مراعاة احتياطات السلامة مع الحفاظ على هدوئهم.

وتابع حاكم مدينة كرمسار: ان رجال الاغاثة على أهبة الاستعداد ويتم التحقيق في حجم الأضرار المحتملة من خلال إرسال فرق التقييم إلى مناطق مختلفة من المدينة وضواحيها.

انتهى ** 2342

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