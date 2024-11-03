٠٣‏/١١‏/٢٠٢٤، ٩:١٦ ص
رمز الخبر: 85647749
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journalistرباب ابراهیم مصطفی

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عراقجي يتضامن مع صربيا ويعزي بضحايا انهيار سقف محطة قطار

٠٣‏/١١‏/٢٠٢٤، ٩:١٦ ص
رمز الخبر: 85647749
عراقجي يتضامن مع صربيا ويعزي بضحايا انهيار سقف محطة قطار

طهران/ 3 تشرين الثاني/نوفمبر/إرنا- أعرب وزير الخارجية الايراني "عباس عراقجي" في رسالة له عن تعازيه لأسر ضحايا انهيار سقف محطة القطار الصربية.

وفي منشور له عبر منصة اكس الاجتماعية، كتب وزير الخارجية الايراني "عباس عراقجي" معزيا بضحايا انهيار سقف محطة القطار الصربية:"لقد أصابنا الحزن والألم جراء هذه الحادثة المفجعة التي ادت الى انهيار سقف محطة القطار في مدينة نوفي ساد بصربيا و اودت الى خسائر في الأرواح البشرية."

واضاف: نعرب عن تضامنا ونقدم تعازينا لصربيا شعبا وحكومة بضحايا هذه الحادثة.

هذا وقد أنهت صربيا عملية إنقاذ وفتحت تحقيقا يوم امس السبت، في انهيار سقف أسفر عن مصرع 14 وإصابة ثلاثة آخرين في محطة سكك حديدية بمدينة نوفي ساد شمال البلاد.

ووقع الحادث، الجمعة، حينما انهار جزء من سقف مدخل المحطة، وعمل المنقذون حتى الليل واستخدموا آلات بناء ثقيلة لانتشال الجثث والمصابين من تحت الأنقاض.

انتهى**ر.م

٠ Persons
journalistرباب ابراهیم مصطفی

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