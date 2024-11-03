وزير الاتصالات الإيراني يصل إلى هافانا

یذکر أنه قام وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،بجولة تشمل فنزويلا وكوبا وذلك بهدف متابعة الدبلوماسي التكنولوجية وتوسيع التعاون الثنائي.

ووصل "ستار هاشمي" إلی عاصمة فينزويلا "کاراکاس" قبل يومين.

والتقي الوزير هاشمي في كاركاس، نائب رئيس الجمهورية ووزراء الاتصالات والكهرباء والنقل والعلوم.

وناقش وزير الاتصالات مع المسؤولين الفنزويليين توسيع التعاون بين شركات القطاع الخاص للبلدين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وغادر فينزويلا متوجها إلى هافانا مساء أمس السبت بعد توقيع العديد من اتفاقيات التعاون مع الأطراف الفنزويلية.

وسيلتقي الوزير هاشمي في هافانا نظيره الكوبي.

ومن المقرر ان يوقع وزيرا اتصالات ايران وكوبا، مذكرة تفاهم للتعاون البريدي بين البلدين.

وسيزور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في كوبا، الدورة الـ 40 للمعرض الدولي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في هافانا والذي تشارك فيه الشركات الايرانية واكثر من 50 دولة.

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