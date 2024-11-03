اسلامي: لمنظمة الطاقة النوویة حضور قوي في كافة المجالات

وقال "محمد إسلامي" في حفل افتتاح المعرض الإيراني الخامس لليزر والضوئيات: إن يوم 13آبان هذا العام(يوم مقارعة الاستكبار) له لون مختلف لأننا نشهد الوحشية والجريمة المدعومة من النظام الاستکباري بقيادة الولايات المتحدة.

وأضاف: لقد شهدت شعوب العالم أن كل الشعارات المتعلقة بحقوق الإنسان مزیفة وخاویة وأننا نشهد أن حياة الإنسان وحقوق الأمم لا قيمة لها.

وقال إن منظمة الطاقة النوویة ، وفقا لرسالتها، حاضرة في كافة العلوم والتقنيات النووية، وقد خطت خطوات في هذا الاتجاه.

وأضاف: إن الليزر یلعب دوراً مهماً في توفير الجودة وزيادة السرعة في أي مجال کما أثبتت المذكرات اليوم أن الليزر يلعب دوراً في المواضع المختلفة.

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