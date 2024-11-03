مسؤول يمني : رفضنا إغراءات مقابل التخلي عن غزة

وفي تصريح له اليوم الاحد، اشار عامر الى "جبهة الإسناد اليمنية" وتطوراتها في ضوء تصاعد العدوان الإسرائيلي ودخول طوفان الأقصى عامه الثاني، قائلا : هناك ضغوط كبيرة لفصل الجبهات، بالتزامن مع ترغيب لليمن بتحسين الواقع الاقتصادي والحل السياسي في البلاد مقابل التخلي عن غزة.. ونحن نرفض نحن ذلك.

ولفت المسؤول اليمني، الى "وحدة الساحات باعتبارها نقطة قوة في الأمة"؛ مؤكدا بان "هذا أمر يؤرق العدو الصهيوني، ويزعجه لأنه طالما عمل على تجزأة الأمة".

وأضاف : عندما نادى محمد الضيف مختلف الجبهات كان لا بد أن نلبي النداء، واليمن التزم بالواجب الاسلامي والقيمي مع غزة".

وأوضح عامر، أن "أنصار الله" في المرحلة الخامسة من التصعيد، والجماعة تطور قدراتها، وستشهد الأيام القادمة أشكالا مختلفة من التصعيد.

ومضى الى القول : نحن من ضربنا إسرائيل قبل أن تضربنا، وسيسجل التاريخ أن اليمن حاصر هذا العدو المستكبر في المنطقة بحريا ومنع مرور السفن إليه.

ونبه القيادي في حركة انصار الله اليمنية، إلى أنه "إذا ما توسعت المعركة الحالية، فإن شكل مشاركة اليمن ستختلف". وكررر قائلا: "إذا ما توسعت المعركة، وإذا ما تورطت دول ما في إسناد العدو، فسيتغير شكل الإسناد اليمني، وستصبح معركة ساحة مباشرة".

وتابع : المنطقة تتجه نحو التصعيد قولا وفعلا، وفي حال تحققه فإن اليمن ستصبح ساحة معركة وليست إسناد؛ مشيرا بان "التحشيد الأمريكي في المنطقة ليس جديدا، وقد وصلتنا من الأمريكي برسائل كثيرة عبر قنوات معينة، وكنا نرد عليها في الميدان".

وقال عامر : إن الولايات المتحدة أرسلت رسالة إلى "أنصار الله" بأن تمر حاملة طائرات أمريكية دون ضربها، مؤكدا أن الحركة رفضت وكان ردها في الميدان باستهدافها.

وصرح، ان "أنصار الله أرسلت هذه الفترة تحذيرات لدول في المنطقة من توسيع الحرب ومحاولات الأمريكي بتوريطهم" متابعا: "قلنا لهم ليس من صالحكم المشاركة في هذه الحرب أو في سقوط غزة".

وأوضح نائب رئيس الهيئة الإعلامية لحركة "أنصار الله" اليمنية، أن "واشنطن وتل ابيب تريدان التصعيد في المنطقة وتسعيان لتوريط دول في المنطقة بالحرب "وهنا ستصبح المصالح الأمريكية في المنطقة تحت النيران".

وكما اشار الى الشهيد "يحيى السنوار" رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وقال : ان خسارة الشهيد القائد يحيى السنوار فادحة وهو قائد استثنائي للأمة؛ مبينا ان "هناك الكثير من الرسائل والاتصالات التي وصلتنا من الشهيد يحيى السنوار خلال طوفان الأقصى"، مؤكدا أن الاتصالات مع حركة "حماس" على أعلى مستوى".

انتهى ** ح ع